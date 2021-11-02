В Раде назвали регион, который может следующим войти в "красную" зону

В Раде назвали регион, который может следующим войти в "красную" зону

Пока одни регионы будут выходить из "красной" зоны, другие будут заходить, говорит Радуцкий.

В Херсонской области сейчас фиксируется некоторая стабилизация с коронавирусом. Но когда именно какой-то регион Украины "красной зоны" сможет ослабить карантин, пока точно неизвестно.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на телеканале "Украина 24"

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"Видим некоторую стабилизацию в Херсонской области... Там еще нет понижения, но уже два дня не наблюдается роста. Однако говорить, что какая-то область уже готова к выходу из "красной" зоны в ближайшее время — у меня таких данных еще нет", — сказал нардеп.

Радуцкий напомнил, что Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону, а Херсон уже больше недели находится в режиме усиленного карантина.

"Конечно, они будут выходить, а какой-то регион еще будет заходить в "красную" зону", например, Харьков", — пояснил парламентарий.

По словам Радуцкого, украинская статистика соответствует действительности и отличается от европейской потому, что вторая волна коронавируса там началась раньше, чем в Украине.

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