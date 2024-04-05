В Раде обещают бизнесу проблемы: громкое заявление Гетманцева о продаже сигарет

Верховная Рада может запретить продажу табачных изделий в киосках. Это связано с тем, что торговцы не употребляют регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

Он обратился к владельцам лицензированных киосков по продаже табака. По его словам, есть несколько вариантов развития событий, если продавцы не начнут "тотально применять РРО" ко всем без исключения продаж, "прекратив воровать в армии".

По словам нардепа, первым сценарием есть внезапные фактические проверки, без предупреждения от "друзей" из налоговой. Такие проверки уже проходят с "определенными неприятными для владельцев киосков нюансами".

Второй сценарий – дополнение перечня причин для аннулирования лицензий не выдачей чека. Законопроект на рассмотрении в Раде и будет принят, заверил Гетманцев.

Нардеп добавил, что еще один вариант развития событий – "запрет на продажу табака в киосках".

"Этого еще нет, но точно будет, если не спохватитесь", — подчеркнул Гетманцев.

Ранее мы писали, что новый правительственный законопроект по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия поможет Украине дополнительно наполнить госбюджет и приблизить акцизное законодательство к требованиям Евросоюза.

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