В Раде объяснили, почему закон о демобилизации принять невозможно

Пока в Украине нет возможности принять закон о демобилизации, но нужно сделать нормальную ротацию войск.

Об этом в эфире " Киев 24 " заявил Александр Федиенко, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он заявил, что находящиеся на передовой военные должны иметь время для отдыха.

"По состоянию на сегодняшний день, демобилизацию принять невозможно. Ротацию нужно действительно сделать. Военным, которые там на передовой действительно нужно дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Я не могу понять, как это возможно физически, потому что у нас не хватает военнослужащих. Тех, кто действительно может держать оборону, проводить какие-то контрнаступательные операции", – сказал Федиенко.

Нардеп заявил, что он верит в то, что подобный закон в будущем может быть принят.

"Я субъективно верю, что этот закон будет принят. То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что это было бы честно их демобилизовать", – заявил Федиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, что нардепка объяснила, почему не будет демобилизации.

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