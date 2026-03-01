В Раде объяснили скандалы с ТЦК: что действительно стоит за видео в сети

Федор Вениславский

Количество реальных конфликтных ситуаций с территориальными центрами комплектования значительно меньше, чем это может показаться по сообщениям в соцсетях и медиа.

Об этом заявил депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Times of Ukraine.

"У меня точных данных нет, но по оценкам наших экспертов количество конфликтных ситуаций, которые реально есть, и количество тех, которые тиражируются в средствах массовой информации и социальных сетях, не коррелируются между собой", - сказал Вениславский.

Он добавил, что в 2025 г. было получено около 6 тысяч жалоб на неправомерные действия представителей ТЦК. В то же время за этот период мобилизовали примерно 300 тысяч человек, поэтому доля подтвержденных конфликтов невелика.

"Если это соотнести, то это менее 2% от общего количества. Другое дело, что мы работаем над тем, чтобы в таких конфликтных ситуациях было минимальное количество или вообще не было", - подчеркнул депутат.

По его словам, соответствующие задачи ставятся перед Министерством обороны, а парламентский комитет держит ситуацию на контроле. Он также признал, что полностью избежать конфликтов во время полномасштабной войны сложно, однако власти работают над устранением причин, которые к ним приводят.

Ранее сообщалось, что мобилизация в Украине существенно изменится и эти изменения могут начаться уже вскоре — в марте.