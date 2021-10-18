В Раде ответили, планируется ли в Украине общенациональный локдаун

В Раде ответили, планируется ли в Украине общенациональный локдаун

Центральная власть вводит только "желтую" и "оранжевую" зону.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорит, что в Украине не планируют вводить общенациональный локдаун.

Об этом Радуцкий заявил в эфире телеканала "Интер".

Радуцкий напомнил, что центральная власть вводит только "желтый" и "оранжевый" уровеньэпидопасности. А уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличии свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом.

По его словам, сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили обе уже дозы вакцины, что "позволяет работать стране в адаптивном карантине".

"Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планирует", — заявил Радуцкий.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, коронавирус в Украине чрезвычайно стремительно распространяется и только за прошлую неделю было выявлено 105 000 новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. В связи с этим, в Украине могут расширить "красную зону" карантина в ближайшее время.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски.

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