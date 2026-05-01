В Раде показали новые пленки Миндича: кто в кулуарах решал судьбу Кабмина и "сливал" разговоры Умерова

Тимур Миндич

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк обнародовал информацию о новых аудиозаписях по делу бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом масштабного коррупционного расследования НАБУ в сфере энергетики и обороны.

Эти материалы могут свидетельствовать о непубличных механизмах принятия кадровых решений во властных структурах, отмечает Железняк на своем YouTube-канале «Железный нардеп».

По версии парламентария, появление новых «пленок» может быть связано с попыткой фигуранта защитить собственные интересы в рамках антикоррупционных производств. Депутат предполагает, что Миндич не согласен с распределением ответственности относительно дел, которые касаются энергетической и оборонной сфер.

Железняк утверждает, что на записях обсуждаются назначения на министерские должности и критерии подбора кандидатов.

Депутат упоминает о записи разговора между Тимуром Миндичем и Рустемом Умеровым (в то время — министром обороны), где якобы речь идет о подборе «удобных» кандидатур на дипломатические должности, в том числе посла в США.

В материалах упоминается определенная инициатива под кодовым названием «проект 23», детали которой остаются неизвестными, но, по словам Железняка, могут касаться финансовых вопросов.

Миндича могут экстрадировать в Украину

Напомним, в конце марта Украина направила Израилю запрос на экстрадицию Миндича. Чтобы Израиль принял этот запрос, украинские детективы и прокуроры доработали материалы, расширив дело до 24 томов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины еще ранее заявляло, что готовит экстрадиционный запрос по поводу Миндича и ведет переговоры с Израилем и рядом других стран.

Также антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили документы в Интерпол для объявления в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана, подозреваемых по делу «Мидас» по коррупции в энергетике.

Бизнесмена Тимура Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в «Энергоатоме». Еще в ночь на 10 ноября он уехал из Украины. Это произошло за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве.

Пограничники заявили, что Миндича выпустили за границу на законном основании. Основанием для выезда во время военного положения стало наличие троих несовершеннолетних детей. Бизнесмен был оформлен в одном из пунктов пропуска, поскольку имел все необходимые документы.

Заметим, 13 ноября президент Владимир Зеленский на три года ввел санкции против фигурантов дела по «Энергоатому». Против Миндича, имеющего паспорт гражданина Израиля, 17 ограничений введены на три года, а одно — лишение государственных наград Украины и других форм награждения — бессрочно.

