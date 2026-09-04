В Раде предлагают 90-дневную отсрочку для двух категорий украинцев: кого касается

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает давать 90 дней отсрочки от армии украинцам, возвращающимся из-за границы или с оккупированных территорий.

Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта.

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Законопроект об отсрочке от мобилизации на 90 дней — что известно

Инициаторами новшества стала группа народных депутатов в составе Сергея Козыря, Евгения Брагара, Руслана Горбенко, Виталия Войцеховского и Георгия Мазурашу. Они зарегистрировали в парламенте законопроект №16034, предусматривающий изменения в статью 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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Согласно документу, право на 90-дневную отсрочку предлагают предоставлять военнообязанным при следующих условиях:

если они на 24 февраля 2022 года находились за границей или законно выехали после этой даты и непрерывно оставались за пределами Украины до возвращения;

если они постоянно жили на временно оккупированной территории от начала ее оккупации до выезда на подконтрольную Украине территорию.

В течение этого 90-дневного срока человека смогут призвать на военную службу исключительно по его добровольному согласию.

«Отсрочка предоставляется один раз независимо от того, по какому из двух оснований она возникла. Она оформляется автоматически на основании межрегистрового взаимодействия. Подача заявления, документов или личное обращение в ТЦК и СП не требуется. Если необходимых сведений в государственных информационных ресурсах нет, лицо имеет право обратиться в ТЦК и СП с заявлением и подтверждающими документами», — говорится в пояснительной записке к документу.

Инициативу прорабатывают в профильном комитете парламента. В случае окончательного принятия и подписания председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским, закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов заявил, что мобилизация в Украине должна быть максимально жесткой и объяснил свою позицию.

Также министр обороны Евгений Хмар предложил изменить подход к мобилизации.

Ранее мы писали, что учителю математики отказали в отсрочке от мобилизации из-за якобы неподходящего образования. Суд признал решение комиссии незаконным.

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