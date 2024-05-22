В Раде предлагают бронировать работников за 20 тысяч гривен военного сбора

Стратегическими должны быть не столько отрасли, определяемые чиновниками, сколько конкретными работниками, которых определяет работодатель.

Нардепы предлагают бронировать от мобилизации работников за 20 тысяч гривен военного сбора.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В Комитете по экономическому развитию Верховной Рады инициативной группой наработан вариант экономического бронирования от мобилизации, заявил председатель комитета Дмитрий Наталуха.

"Предложения предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 тысяч грн в месяц военного сбора за каждого из них", – отметил он.

Наталуха подчеркнул, что украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать

"Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз – пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим", – добавил он.

Глава комитета отметил, что стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем.

Напомним, ранее ТСН.ua разбирался в инициативе экономического бронирования.

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