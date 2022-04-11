В Раде предлагают наказывать мужчин, не вернувшихся из-за границы во время войны

В Раде предлагают наказывать мужчин, не вернувшихся из-за границы во время войны

Другой проект закона предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста во время войны.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о наказаниях для мужчин-украинцев, бежавших за границу во время военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №7265, авторами которого стали 24 нардепа.

Мужчин, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, хотят обязать вернуться в Украину. При игнорировании этого требования нардепы предлагают ввести уголовную ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.

Документ предусматривает, что мужчины, способные воевать, должны вернуться в Украину в течение 15 дней с момента введения военного положения в стране.

Эту норму также должны выполнить правительственные чиновники, руководители органов государственной власти и их заместители, народные депутаты, сельские, поселковые, городские головы, правоохранители, судьи, прокуроры, находящиеся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин.

Уважительные причины для того, чтобы не возвращаться:

запрет на выезд из страны пребывания;

стационарное лечение;

стихийные бедствия или катастрофы;

командировки.

Другой проект закона №7268 предусматривает установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста во время войны.

Призывников за незаконное пересечение границы предлагают наказывать штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Военнослужащих, резервистов, подлежащих мобилизации, а также представителей власти хотят наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Черновицкой области задержали организаторов нелегального пересечения границы военнообязанными.

Читайте также:

Дарья Герасимчук рассказала о депортированных из Украины детях