В Раде предлагают официально предоставить "Боже великий, единый" статус духовного гимна Украины

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №15383 о Духовном гимне Украины. Документ предусматривает официальное закрепление за произведением «Боже великий, единый» статус Духовного гимна Украины. Законодательную инициативу внесли руководство парламента, главы депутатских фракций и групп, а также народные депутаты.

Проект постановления предлагает определить порядок использования произведения во время государственных, мемориальных, религиозных и других торжеств, а также способствовать его популяризации в Украине и за ее пределами. При этом авторы отмечают, что документ не изменяет правовой статус Государственного гимна Украины, определенного Конституцией и законами. Речь идет только об официальном признании произведения, которое уже много лет является символом духовного единства украинского народа.

Согласно проекту Духовный гимн могут исполнять во время Национального дня молитвы, государственных мемориальных и траурных мероприятий, открытия памятников, официальных мероприятий Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров и других органов государственной власти. Также его предлагают выполнять во время межконфессиональных мероприятий, торжеств органов местного самоуправления, учебных заведений и культуры, мероприятий с участием военных, а также спортивных событий.

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Отдельно документом предусмотрено, что 24 февраля в Национальный день молитвы Духовный гимн будут исполнять во время пленарного заседания Верховной Рады. Во время торжественных мер общегосударственного значения он будет звучать после Государственного гимна Украины. В случае принятия постановления, правительство должно разработать меры по популяризации произведения.

Духовный гимн Украины, также известный как «Молитва за Украину», был создан в 1885 году: музыку написал Николай Лысенко, слова Александр Конисский. Сегодня композиция традиционно звучит во время молитв о Украине, памятных и государственных церемоний.

Напомним, что ранее Сеть восхищали кадры, на которых собака "подпевает" Гимна Украины

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