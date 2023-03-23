В Раде предлагают конвертировать пожизненные льготы для военных: чем заменят

В Верховной Раде предлагают изменить пожизненные льготы для военных и установить стипендии или доплаты на несколько лет.
В Верховной Раде вместо пожизненных льгот военнослужащим предлагается установить стипендии, которые они будут получать в течение двух-трех лет после демобилизации.
Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые в одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает", — отметила она и добавила, что даже в мирные времена такое количество льгот бюджет не может компенсировать.
По словам Третьяковой, концепция предлагает льготы для участников боевых действий, которые сейчас существуют в законодательстве, перевести в 2-3 летнюю денежную стипендию или доплату к основному доходу.
Размер такой поддержки должен зависеть от должности военных во время войны, срока службы и количества выполненных боевых задач. Третьякова отметила, что перед этим необходимо будет провести опрос среди военных относительно того, что они в первую очередь нуждаются после демобилизации и какой поддержки и сервис ожидают.
Глава комитета ВР подчеркнула, что недейственные льготы следует заменить на то, что действительно нужно военным после демобилизации — жилье, государственную финансовую поддержку на период адаптации к мирной жизни, реабилитацию, отпуск, содействие государству в достижении бойцами экономической независимости.
Оплачиваемый отпуск на 2-3 месяца необходим для адаптации в гражданскую жизнь с получением дохода на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы.
"По оптимистическому сценарию через эти 2-3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой демобилизованный военнослужащий должен иметь рабочее место, доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или частичную квалификацию (при необходимости)", - добавила она.
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