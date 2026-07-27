В Раде предлагают разрешить охоту в "сезон тишины": зоозащитники забили тревогу

Охотник / © УНИАН

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15431 «Об охотничьем хозяйстве, охоте и постоянном использовании охотничьих животных», который предлагает легализовать охоту как вид отдыха и существенно расширить разрешенные методы отстрела.

Об этом сообщили в зоозащитной организации UAnimals, призвав народных депутатов не поддерживать данную инициативу.

Авторами законодательной инициативы выступили народные депутаты Давид Арахамия, Александр Корниенко, Игорь Марчук, Олег Бондаренко и Александр Гайду. Документ определяет охоту как «активный отдых», а шкуры, рога, черепа и клыки убитых животных называет охотничьими трофеями, которые предлагают использовать в эстетических целях.

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Среди ключевых новшеств законопроекта №15431 указываются следующие нормы:

разрешается охота во время «сезона тишины», когда животные рожают и вскармливают малышей;

легализуется использование тепловизоров, беспилотников и звуковоспроизводящих приборов для отстрела;

вводится охотничий туризм, в том числе охота на животных в искусственно изолированных участках;

расширяется круг арендаторов охотничьих угодий за счет хозяйствующих субъектов и общественных объединений со статусом юридического лица.

Кроме того, документ изменяет подходы к регулированию численности отдельных видов животных. К категории нежелательных относят волков, лис, шакалов, енотовидных собак, а также безнадзорных домашних животных, находящихся в пределах угодий. В отношении этих видов предлагается отменить какие-либо ограничения на отстрел.

В зоозащитной организации UAnimals критически оценили предложенные изменения и выступили против принятия законопроекта.

«Частную выгоду оправдывают общественным благом, в то время как речь идет прежде всего о жизни животных. Но охота — не „активный отдых“, а самое обычное убийство ради развлечения и выгоды», — отметили в UAnimals.

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По словам зоозащитников, новые правила фактически легализуют жестокость и упрощают узаконенное убийство животных. Организация призвала Раду отклонить документ и пообещала обнародовать фамилии всех проголосующих за него депутатов.

Напомним, ранее украинские художники, военные, писатели и зоозащитники просят власти полностью запретить в стране охоту. Сейчас, во время военного положения, охотиться официально нельзя. Однако животных все равно отстреливают под предлогом «регулирования их численности».

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