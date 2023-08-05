В Раде предлагают штрафовать "гонщиков" в городах на 17 тысяч гривен

В Раде зарегистрирован законопроект об административной ответственности для гонщиков в городах за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.
Лиц, "гоняющих на тюнингованных машинах" по городам собираются штрафовать на 17 тыс. гривен.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
"Гонщикам" запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газует на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну", — подчеркнул Арахамия.
Поэтому он с коллегами зарегистрировали в Раде законопроект, устанавливающий административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. За это будет штраф 17 000 грн, за повторное – 34 000 с лишением прав до 6 месяцев.
Арахамия добавил, что автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За пределами них по-прежнему представители спортивного сообщества автогонщиков смогут тренироваться и проводить соревнования.
Напомним, ДБР завершило досудебное расследование в отношении судьи, наехавшего на 23-летнего нацгвардейца в Киеве, в результате чего парень погиб. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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