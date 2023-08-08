В Раде предлагают заменить мобилизацию общественными работами: кого это может касаться

В Верховную Раду внесли законопроект, по которому предлагается военнообязанных, не желающих воевать, привлекать к общественным работам и восстановлению страны.

Об этом говорится в законопроекте №9566, инициатором которого является нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

"... Защиту Отечества могут обеспечить только мотивированные граждане, которые готовы и физически, и морально воевать против оккупантов. Это неоднократно отмечают и сами участники боевых действий, которые обращают внимание, что на передовую направляют немотивированных, мобилизованных принуждением граждан, которые на фронте приносят лишь лишние проблемы – они могут подвести подразделение, собратьев в ответственный момент, могут покинуть позицию, сбежать, сдаться в плен, или даже хуже", – говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта предлагает тех военнообязанных, которые по разным причинам не могут или хотят воевать, привлекать к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность. Между тем военкоматы смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами.

Военнообязанные, которые категорически отказываются воевать, хотят призывать на работу на предприятия оборонного и других секторов экономики, или на общественно полезные работы на договорных условиях. Оплату труда обещают не меньше минималки.

В то же время граждан, официально трудоустроенных не менее чем на 0,75 ставки, или осуществляющих предпринимательскую деятельность и своевременно уплачивающих предусмотренные законодательством налоги и сборы, предлагают не привлекать к оборонным работам.

Сейчас законопроект предоставлен для ознакомления Верховной Радой.

Заметим, что автор законопроекта Георгий Мазураш, по информации "Опоры", один из лидеров среди депутатов Верховной Рады по количеству зарегистрированных законопроектов, однако очень часто его предложения не встречают поддержки.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. Уклонист заявил, что ухаживает за родителями.

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