В Раде предлагают запретить ТЦК силой забирать людей – появился новый законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект, который может кардинально изменить подходы к оповещению и призыву граждан во время военного положения.

Народный депутат Сергей Гривко внес документ под номером 15076, который предлагает внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Главное нововведение законопроекта — запрет на принудительное силовое задержание и доставку военнообязанных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) без законных оснований.

Согласно тексту проекта, вызов граждан в ТЦК в дальнейшем будет осуществляться исключительно двумя законными способами:

личное вручение повестки под подпись

направление повестки почтовой связью (рекомендованным письмом с уведомлением о вручении)

В настоящее время законопроект находится на этапе рассмотрения в парламенте. Ожидается, что после этого его направят на обсуждение в профильный комитет.

Ранее сообщалось, что работники ТЦК могут задерживать лиц без проверки документов, если те уже находятся в розыске. Когда лицо, которое игнорирует повестки, выявляют в общественном месте (ресторане, спортзале или на улице), процедура идентификации может считаться пройденной, если ТЦК заранее идентифицировал нарушителя.