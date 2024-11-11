В Раде предложили не наказывать взрослых за порно: внесен новый законопроект

Законопроект предлагает отменить уголовное наказание в виде заключения на 3-5 лет за создание и распространение интимного контента взрослыми

Верховная Рада Украины зарегистрировала доработанный законопроект №12191, вносящий изменения в статью 301 Уголовного кодекса, декриминализируя порно.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект предлагает отменить уголовное наказание в виде заключения на 3-5 лет за создание и распространение интимного контента взрослыми.

"Это — декриминализация порно. Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в вебкамерах. И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", — отметил нардеп.

В то же время сохраняется уголовная ответственность за порно без согласия участников (например, порноместь, использование deep fake), за экстремальные виды порно, такие как насилие, зоофилия, некрофилия, а также за создание и распространение порно с детьми и среди несовершеннолетних, где наказание, наоборот, планируют усилить.

Железняк также подчеркнул, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми будут оставаться уголовными преступлениями.

Статистика досудебных расследований по делам по порнографии / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

По информации Ярослава Железняка, за первые девять месяцев 2024 года украинские суды вынесли 43 обвинительных приговора по статье 301 Уголовного кодекса Украины. Лица осуждены за распространение интимного контента, включая материалы по частным переписываниям, фотографии с сайтов знакомств, а также контент на платформе OnlyFans.

Нардеп добавил, что OnlyFans, платформа для монетизации контента, за прошлый год уплатила государственному бюджету Украины 1,27 миллиона долларов США.

"Это даже не о налогах или какой-то логике. Это все о реальных жизни таких же людей, которых бросают в тюрьму. Это происходит сейчас. И потому и менять будем сейчас", — пояснил народный депутат.

Напомним, в Верховной Раде не рассматривают возможность снижения возраста мобилизации ниже 25 лет. По словам вицеспикера парламента Александра Корниенко, молодежь должна восстанавливать страну после войны.