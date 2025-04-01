В Раде придумали альтернативу демобилизации: что она предполагает

Альтернатива демобилизации

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Минобороны предлагает в качестве альтернативы демобилизации предоставлять бойцам несколько месяцев отдыха после «90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях».

Об этом рассказал народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает «Радио Свобода».

«Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев… Господин Умеров говорит, что эти рекомендации уже разработаны, будем ожидать», — отметил депутат.

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По его словам, этот механизм будет альтернативой увольнению или установлению четких сроков службы, а также альтернативой закону о демобилизации. Нардеп уточнил, что речь идет не о законе, а о директиве главкома ВСУ.

«Это должна быть директива: либо решение ставки, либо приказ главнокомандующего… Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть освобождено», — говорит Вениславский.

Также депутат сообщил, что законопроект о четких сроках службы уже разработан, однако надеяться на его принятие, учитывая тяжелые реалии фронта, пока не стоит.

«В условиях, когда Россия на разных направлениях пытается давить, принятие такого закона сиюминутно приведет к освобождению очень большого количества людей, что приведет к очень негативным последствиям. Поэтому сейчас говорить о том, что мы этот законопроект получим, и он будет проголосован, это, как я уже неоднократно вам говорил, слишком оптимистично», — подытожил Вениславский.

Раньше мы писали, как мобилизуют мужчин в возрасте 50-60 лет и куда отправляют служить.

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