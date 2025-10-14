В Раде призвали блокировать счета и приостанавливать водительские права для уклонистов

Нардеп предлагает свой рецепт эффективной мобилизации / © ТСН

Нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко призывает блокировать счета и приостанавливать водительские права для уклоняющихся. В то же время, он предлагает сделать мобилизацию более «человечной и эффективной».

Об этом нардеп написал в своем Facebook.

Что предлагает Федиенко

Депутат считает, что прежде всего нужно научить работников ТЦК общаться с людьми.

«Каждый мобилизованный должен иметь контактное лицо, которому можно задать все вопросы. Следует подготовить короткую брошюру с ответами на самые частые вопросы, чтобы люди могли ее прочитать, пока ждут оформления», — советует нардеп.

Дать мобилизованным выбор.

К примеру, варианты из нескольких воинских частей. Если все другие места заняты объяснить, как можно перевести позже.

Время для подготовки.

Федиенко отмечает, что человек «не должен исчезать по дороге в магазин и через пять дней оказываться на полигоне». Должно быть оповещение, пора собрать вещи, попрощаться с семьей, подготовиться морально.

Работа с психологом

Отдельное внимание, ветеранам.

«Тех, кто уже служил, следует воспринимать с уважением, давать возможность выбрать место службы, не лишать телефонов и не относиться как к новобранцам», — советует депутат.

Недопустимость мобилизации тех, кто имеет право на отсрочку.

Особенно нардеп Федиенко отмечает недопустимость мобилизации тех, кто имеет право на отсрочку и еще не собрал все необходимые документы.

«Если у человека есть основания для отсрочки или неурегулированные документы, следует дать время это решить, а не „паковать“ с обещаниями потом разобраться. Армии нужны мотивированные и готовые люди, а не те, кто приехал из-за ошибки. Очень важно публично показывать человечность. Рассказывать истории, когда человеку дали время и он все устроил. Это возвращает доверие к ТЦК. Также признавать ошибки, объяснять, что сделали не так, и как это исправили», — считает Федиенко.

Наказание для уклонистов

В то же время, нардеп призывает создать уклонистам условия, где бежать от службы невыгодно: блокирование счетов, приостановление водительских прав.

Зато поощрять дисциплинированных.

«Появившийся добровольно и без нарушений должен получить хотя бы неделю отсрочки перед отправкой чтобы уладить дела, позаботиться о семье, собраться», — говорит депутат.

Показатели эффективности для ТЦК.

«Если мобилизованный увольняется по болезни за несколько месяцев — это минус балл. Если успешно проходит подготовку, занимает должность плюс баллы. Это будет стимулировать ответственность и качество отбора», — советует Федиенко.

Ранее Александр Федиенко заверил в готовности нардепов защищать Украину и утверждал, что сам подписал контракт.