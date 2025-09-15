В Раде призвали парней 18-22 лет готовить к войне и не выпускать за границу

Должны помогать экономике и готовиться воевать: нардеп Костенко о выезде за границу ребят 18-22

Разрешение на выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет — неправильное решение.

Такое мнение высказал нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, передают Новости.LIVE.

Он подчеркнул, что две самые большие проблемы Украины сейчас — это экономика и мобилизация. Костенко считает, что молодые люди нужны Украине, ведь они могли бы поддерживать экономику страны и в будущем присоединиться к армии.

«Это люди, которые могли бы помочь даже не на поле боя, а приобщиться к удержанию государства. Это люди, которые могут помочь экономике. Это люди, которые могут помочь армии. Это люди, которые завтра будут сержантами и офицерами в нашей армии», — отметил Костенко.

Депутат призывает молодых ребят не выпускать за границу, а готовить из них будущих сержантов и офицеров.

«Мы часто рассказываем о том, что у нас очень подготовлен плохой личный состав, но сами не начинаем готовить из школы, из институтов. И их нужно не выпускать, отправлять за границу, а их нужно готовить уже сейчас быть этими сержантами и офицерами в будущем… Эта категория населения может помогать оборонно-промышленному комплексу и просто работать, чтобы платить налоги. Она должна быть подготовлена к предстоящим боевым действиям. Я не говорю, что они должны пойти в окопы. Я говорю, они должны помогать», — заявил Костенко.

Также он рассказал, что общается с представителями бизнеса, которые жалуются на массовый отток работников после принятия этого закона.

По мнению нардепа, объяснение, что разрешение на выезд за границу 18-22-летним ребятам удержит в Украине 17-летних одиннадцатиклассников, «не выдерживает никакой критики». Потому что выезжают и те, и другие.

Кроме того, Костенко считает решение несправедливым из-за того, что некоторые молодые ребята подписали «контракт 18-24», потому что он предусматривал разрешение на выезд за границу по завершении службы.

«Еще год назад власти заявили о том, что одним из условий контракта 18-24, когда ты его отслужишь в боевом подразделении, будет возможность уехать за границу. И есть люди, которые ради этого заключили контракты и пошли защищать страну. А другим сказали: ну, вы можете уехать без этого, потому что мы так решили. Это несправедливо», — подытожил он.

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.

В свою очередь, украинский бизнес сообщает об увольнении среди мужчин 18–22 лет, которым разрешили выезжать за границу.

Также глава Конфедерации работодателей рассказал, что студенты берут академотпуска и убегают за границу.

Между тем пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибытия молодых украинцев в возрасте 18-22 лет.