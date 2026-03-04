В Раде призвали топливные компании не поднимать цены на бензин: Гетманцев пригрозил Антимонопольным комитетом

Даниил Гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом не злоупотреблять ситуацией и не повышать цены на топливо на фоне панических настроений.

По его словам, бизнес вправе зарабатывать, однако во время войны крупные компании должны учитывать и свою социальную ответственность.

"Понимаю, что это бизнес, а бизнес - это прибыль. Но в стране, где идет война и половина людей пользуется генераторами, у такого мощного бизнеса есть и социальная функция", - сказал он.

Гетманцев подчеркнул, что резкий рост цен на горючее в Украине имеет ограниченную причинно-следственную связь с войной на Ближнем Востоке, в частности из-за временного лага между событиями на мировых рынках и их влиянием на внутренние цены.

По его словам, он уже обратился к руководителю Антимонопольного комитета Украины по поводу ситуации на топливном рынке.

"Коллеги понимают проблему и отрабатывают вопросы. Работа любого государственного механизма в правовом поле не быстра, но результат неотвратим", - отметил Гетманцев.

Цены на горючее уже растут

В последние дни на украинских АЗС фиксируют заметное повышение стоимости горючего. Цены на бензин и дизель выросли на несколько гривен, хотя стоимость может отличаться в зависимости от региона и заправочной сети.

По состоянию на утро:

бензин А-95 стоит от примерно 63,99 до 73,99 грн за литр;

бензин А-100 - в пределах 78,99-80,99 грн за литр;

дизельное топливо – от 63,99 до 73,99 грн за литр.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн пояснил, что постепенное удорожание действительно произошло. Текущее повышение цен не является характерным для этого периода года и обусловлено исключительно "ближневосточным фактором".

Мировой рынок также реагирует на кризис

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке уже влияет и на европейские топливные рынки. В Германии цены на бензин превысили 2,4 евро за литр.

В результате заправка 50 литров бензина на отдельных АЗС может стоить водителям почти 124 евро, тогда как при средней цене по стране такое же количество горючего обходилось бы примерно в 95 евро.