В Раде призывают уволить министра обороны Умерова: что произошло

Накануне Рустем Умеров уволил руководительницу АОЗ Марину Безрукову, несмотря на решение Наблюдательного совета.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина призвала уволить министра обороны Рустема Умерова.
Об этом Радина сообщила в соцсетях. Также она объяснила причину.
"17 декабря 2024 года министр обороны образовал независимый Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок. За месяц существования Совет успел принять только решение о продлении контракта с действующей руководительницей АОЗ. Однако, решение оказалось настолько независимым, что возмутило министра обороны. 24 января 2025 года министр решил отозвать" из наблюдательного совета Юрия Джигира и Тараса Чмута – едва ли не самых авторитетных экспертов в вооруженных закупках в Украине. Означает ли это, что министр планирует "перезапускать" Наблюдательный совет АОЗ до тех пор, пока там останется только стопроцентная готовность выполнять указания министерства?", — написала она.
Однако, по словам депутата, министр пошел еще дальше и самостоятельно принял решение о назначении нового руководителя Агентства.
Радина считает, что подобные действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в закупочные процессы.
"Не имеет значения, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто будет дальше руководить агентствами — министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь. Министр, который нарушает закон; решениями продолжает невыполненные вооруженные контракты; ДВТП, который параллельно с АОЗ ведет вооруженные контракты, не обеспечил выполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны – также должен подать заявление об отставке", – написала она.
Анастасия Радина подчеркнула, что "Министерством обороны страны в войне должен руководить человек, для которого законность, прозрачность и подотчетность – не пустой звук".
Напомним, министр обороны Рустем Умеров уволил руководительницу АОЗ Марину Безрукову несмотря на решение Наблюдательного совета.
Стоит отметить, что 21 января наблюдательный совет АОЗ сообщил, что продлил контракт с Мариной Безруковой.
Читайте также: