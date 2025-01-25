В Раде призывают уволить министра обороны Умерова: что произошло

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина призвала уволить министра обороны Рустема Умерова.

Об этом Радина сообщила в соцсетях. Также она объяснила причину.

"17 декабря 2024 года министр обороны образовал независимый Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок. За месяц существования Совет успел принять только решение о продлении контракта с действующей руководительницей АОЗ. Однако, решение оказалось настолько независимым, что возмутило министра обороны. 24 января 2025 года министр решил отозвать" из наблюдательного совета Юрия Джигира и Тараса Чмута – едва ли не самых авторитетных экспертов в вооруженных закупках в Украине. Означает ли это, что министр планирует "перезапускать" Наблюдательный совет АОЗ до тех пор, пока там останется только стопроцентная готовность выполнять указания министерства?", — написала она.

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Однако, по словам депутата, министр пошел еще дальше и самостоятельно принял решение о назначении нового руководителя Агентства.

Радина считает, что подобные действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в закупочные процессы.

"Не имеет значения, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто будет дальше руководить агентствами — министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь. Министр, который нарушает закон; решениями продолжает невыполненные вооруженные контракты; ДВТП, который параллельно с АОЗ ведет вооруженные контракты, не обеспечил выполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны – также должен подать заявление об отставке", – написала она.

Анастасия Радина подчеркнула, что "Министерством обороны страны в войне должен руководить человек, для которого законность, прозрачность и подотчетность – не пустой звук".

Напомним, министр обороны Рустем Умеров уволил руководительницу АОЗ Марину Безрукову несмотря на решение Наблюдательного совета.

Стоит отметить, что 21 января наблюдательный совет АОЗ сообщил, что продлил контракт с Мариной Безруковой.

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