В Раде проголосовали за введение уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и ВВК

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предлагает установление ответственности за:

Нарушение порядка медицинских осмотров и военно-врачебной экспертизы для определения пригодности к военной службе (новая статья 337-1 УК). Нарушение порядка призыва на военную службу (новая статья 426-2 УК). Расширение круга лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за незаконное обогащение, включая председателей и членов военно-врачебных комиссий.

Напомним, количество просроченных и неуплаченных штрафов из-за нарушения правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет.

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