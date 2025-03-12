В Раде проголосовали за введение уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и ВВК

Инициативу поддержали 273 народных депутата.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект предлагает установление ответственности за:
- Нарушение порядка медицинских осмотров и военно-врачебной экспертизы для определения пригодности к военной службе (новая статья 337-1 УК).
- Нарушение порядка призыва на военную службу (новая статья 426-2 УК).
- Расширение круга лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за незаконное обогащение, включая председателей и членов военно-врачебных комиссий.
Напомним, количество просроченных и неуплаченных штрафов из-за нарушения правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет.
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