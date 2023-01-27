В Раде прокомментировали прогнозы "затяжной войны" в Украине: "Это никому не выгодно"

Глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич прокомментировал прогнозы "затяжной войны" в Украине.

Сегодня некоторые западные политики прогнозируют "затяжную войну" в Украине, однако на самом деле это не выгодно ни миру, ни украинцам.

Об этом Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

"Аналитики, говорящие о затяжной войне, начинают сравнивать имеющуюся информацию. На мой взгляд, и нам, и миру это не выгодно", — отметил Завитневич.

Он добавил, что у России наверняка есть планы и по мобилизации, и по дальнейшим военным действиям, но важнее прилагать усилия к освобождению оккупированных украинских территорий.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин начал продвигать нарратив "затяжной войны" в Украине.

По словам политолога Владимира Фесенко, таким образом Путин пытается шантажировать Запад, чтобы склонить к переговорам.

После этого о Затяжной войне заговорили и в Украине. Так, генерал ВСУ и экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украине нужно готовиться к затяжной войне, ведь боевые действия не закончатся в феврале или марте следующего года.

Такого мнения придерживается и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину может перейти в затяжную войну, но в ней время полностью на стороне Киева.

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