В Раде прошли все отклоненные поправки в законопроект о мобилизации — нардеп Железняк

Железняк заявил, что на это ушло 11 часов.

Народные депутаты в ночь на 11 апреля проголосовали за отклоненные правки к законопроекту о мобилизации.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он сообщил, что все отклоненные правки из 4294 поправок в законопроект о мобилизации прошли.

Железняк заявил, что на это ушло 11 часов — до конца в зале оставалось всего 30 депутатов.

"Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных. Затем 31 голосование за 31 учтенную правку в закон. И последнее голосование за законопроект в целом", — рассказал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы показали, как рассматривают поправки к мобилизационному закону в породном зале Верховной Рады.

Кроме того, мы ранее информировали, что Совет поддержал наказание за нарушение мобилизации.

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