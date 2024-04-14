В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации

Офис президента будет некоторое время изучать документ в соответствии с Конституцией.
В Верховной Раде не зарегистрированы постановления, которые блокировали бы подписание спикером принятых изменений в закон о мобилизации.
Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.
"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – сказал Корниенко.
Корниенко заявил, что офис президента будет некоторое время изучать документ на соответствие с Конституцией, после чего его подпишет президент.
"Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован и он вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые – через месяц", – пояснил вицеспикер.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны рассказали, что оцифровали данные всех мужчин, которые могут быть мобилизованы.
Кроме того, мы ранее информировали, что правозащитник сказал, кто потеряет отсрочку от мобилизации.
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