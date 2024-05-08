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В Раде рассматривают две модели экономического бронирования: что они предполагают

В Раде рассматривают две модели экономического бронирования: что они предполагают

Мобилизация 2024: Арахамия рассказал, какие модели экономического бронирования рассматривает Верховная Рада / Фото: ТСН.ua

Арахамия признал, что есть еще вопросы справедливой мобилизации, потому что многие говорят, что "богатые не служат, а бедные".

Верховная Рада рассматривает два варианта экономического бронирования.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время разговора с журналистами.

По его словам, сейчас прорабатываются две модели, по поводу которых ведутся дискуссии.

"С одной стороны, мы понимаем, что нельзя ни одного доллара потратить с огромной помощи (США – Ред.) на зарплаты военных. Зарплаты военным – это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны – хотим больше военных и большие зарплаты для них. А чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать", – заявил он.

Арахамия признал, что есть еще вопросы справедливой мобилизации, потому что многие говорят, что "богатые не служат, а бедные".

По его словам, комитет по вопросам нацбезопасности изучал опыт разных стран мира по этому вопросу, но "какое решение не выберет — есть много людей "за" и много людей "против".

Первая модель бронирования

Нардеп пояснил, что первая модель предусматривает выплату по зарплате военнообязанного налога в размере 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.

Вторая модель

Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. У вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет – руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платите минимальную зарплату ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", – объяснил Арахамия.

Ранее в Минобороны рассказали, кто из госслужащих имеет право на бронирование от мобилизации.

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