В Раде рассматривают две модели экономического бронирования: что они предполагают

Арахамия признал, что есть еще вопросы справедливой мобилизации, потому что многие говорят, что "богатые не служат, а бедные".
Верховная Рада рассматривает два варианта экономического бронирования.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время разговора с журналистами.
По его словам, сейчас прорабатываются две модели, по поводу которых ведутся дискуссии.
"С одной стороны, мы понимаем, что нельзя ни одного доллара потратить с огромной помощи (США – Ред.) на зарплаты военных. Зарплаты военным – это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны – хотим больше военных и большие зарплаты для них. А чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать", – заявил он.
Арахамия признал, что есть еще вопросы справедливой мобилизации, потому что многие говорят, что "богатые не служат, а бедные".
По его словам, комитет по вопросам нацбезопасности изучал опыт разных стран мира по этому вопросу, но "какое решение не выберет — есть много людей "за" и много людей "против".
Первая модель бронирования
Нардеп пояснил, что первая модель предусматривает выплату по зарплате военнообязанного налога в размере 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.
Вторая модель
Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.
"Например, медиа. У вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет – руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платите минимальную зарплату ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", – объяснил Арахамия.
Ранее в Минобороны рассказали, кто из госслужащих имеет право на бронирование от мобилизации.
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