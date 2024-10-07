В Раде сделали новое заявление о снижении мобилизационного возраста до 20 лет

Комитету парламента по безопасности поступают сигналы от ВСУ о том, что для тщательного выполнения боевых задач нужны люди "с другой физической подготовкой".

Вопроса снижения мобилизационного возраста до 20 лет нет в повестке дня ни Верховной Рады, ни Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Об этом нардеп, член оборонного комитета Вадим Ивченко заявил в эфире "Громадського радіо".

Политик сообщил, что от ВСУ есть сигналы о том, что для тщательного выполнения боевых задач нужны люди "с другой физической подготовкой". Потому что людям в возрасте 47-50 лет сложно выполнять некоторые боевые задачи, о которых просят командиры бригад.

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"Это сигналы только к нам, к Комитету нацбезопасности и обороны, но пока вопросы совсем не обсуждаются в комитете. Совсем не стоит на повестке дня комитета и совсем не обсуждаются в Верховной Раде Украины", — отметил Ивченко.

Он добавил, что лучше физически подготовленные люди не должны сидеть в тылу, делать печатную или бюрократическую работу в штабах, ТЦК. Вместо этого они должны выполнять реально боевые задачи.

"Те люди, которые ранены, проходят реабилитацию, физически неспособны, но могут выполнять другую работу — должны выполнять другую работу. Тогда, когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно говорить о снижении возраста или более профессиональной мобилизации. Мы же говорили, что мобилизация должна быть не так, что "всех подряд хватать", а только тех, кто будет выполнять в определенных частях задачи", — рассказал народный депутат.

Он также сообщил, что за последний год мобилизация количественно улучшилась, но недостаточно. Так, удается только закрывать потери в бригадах. Но мобилизованных отнюдь недостаточно для создания новых бригад или усиления, чтобы была соответствующая ротация.

Напомним, ранее секретарь комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко высказал мнение, что мобилизационный возраст в Украине должен быть от 20 лет. Ведь в армии не хватает молодых людей.

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