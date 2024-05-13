В Раде сделали жесткое заявление о присутствии представителей стран ЕС на "инаугурации" Путина

Присутствие представителей некоторых государств Европейского Союза на "инаугурации" Владимира Путина является пренебрежением к демократическим ценностям.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в комментарии "Укринформу".

"Каждая страна всегда решает самостоятельно, будет ли их лидер или представитель на инаугурации того или иного главы государства. В случае с так называемой инаугурацией Путина высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сделал соответствующее заявление, где не рекомендовал лидерам европейских стран и их представителям посещать это событие. И это очень показательно для нас", – сказал депутат.

Сережко также напомнил о принятой Европейским парламентом резолюции, в которой признаются нелегитимными так называемые выборы президента в РФ. По мнению Мережко, лидеры стран Европы, которые проголосовали за эту резолюцию, должны ее придерживаться.

"На инаугурации присутствовали представители Венгрии и Словакии, у которых политика, к сожалению, не европейская. По моему мнению, в принципиальных вопросах они пренебрегают именно ценностями демократии, пытаются разрушить солидарность в первую очередь", – заявил глава парламентского комитета.

По словам депутата, присутствие представителей европейских государств на "инаугурации "Путина" не является нормальным" с точки зрения международного права и морали.

"Когда они едут приветствовать военного преступника, совершающего геноцид, и принимают участие в таких пропагандистских акциях, то они таким образом дискредитируют свою страну", — подчеркнул парламентарий.

В то же время, политик отметил, что для него было большим удивлением присутствие представителя Франции на "инаугурации" Путина.

"Это странная позиция. Может показаться, что Франция не ведет себя достаточно последовательно. То есть, в один день президент Макрон делает очень правильные заявления о возможности того, что и французские войска, и войска НАТО могут быть на территории Украины, а затем их представитель приезжает на это пропагандистское шоу... Они начали каким-то образом пытаться объяснить свои действия, но этот символический политический жест уже сделан, и это плохо для имиджа Франции. Лично я не понял этого", – сказал Мережко.

Напомним, пятая "инаугурация" Путина состоялась 7 мая. На церемонии присутствовали представители шести стран-членов ЕС : Франции, Венгрии, Словакии, Мальты, Кипра и Греции.

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