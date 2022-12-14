В Раде собирают подписи за лишение мандатов депутатов-выходцев из ОПЗЖ

В Верховной Раде начался сбор подписей за лишение полномочий народных депутатов представителей запрещенной партии "ОПЗЖ".

Верховная Рада собирает подписи за лишение мандатов депутатов от ОПЗЖ. Пока свои автографы поставили уже около 50 нардепов.

Об этом сообщает ОО "Рух Чесно" в телеграмме.

По словам народного депутата Олега Дунды, он получил формальный отказ от спикера парламента Руслана Стефанчука по поводу проведения внеочередной сессии для лишения мандатов депутатов всех уровней от запрещенных партий.

В своем ответе Стефанчук мотивирует отказ тем, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".

Напомним, 14 апреля 2022 года в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский направил запрос председателю парламента о возможности лишения мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

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