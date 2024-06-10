В Раде сообщили, будут ли электронные повестки и направления на ВВК

Относительно вопроса электронных повесток, нардепы очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации.

В Украине не планируется внедрять электронные повестки и законом не предусмотрены электронные направления на военно-врачебную комиссию.

Об этом нардеп-член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в интервью "РБК-Украина".

Парламентарий заверил, что электронных повесток через электронные кабинеты не будет.

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"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусной – электронных повесток через электронные кабинеты не будет", – сказал Вениславский.

По поводу ВВК он сообщил, что нардепы не регламентировали в законе о мобилизации возможность отправки через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВВК.

"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", – добавил избранник.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что планируют ввести возможность получения электронного направления на прохождение ВВК тем, кто имеет статус "ограниченно годный".

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