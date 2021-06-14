Оппозиционная платформа - За жизнь

В Раде сообщили, что нардеп Козак, который якобы лечится в Беларуси, листок нетрудоспособности не предоставлял

Ранее Венедиктова опровергла информацию о пребывании "правой руки" Медведчука на лечении в Беларуси.

В Верховную Раду Украины не поступал больничный лист нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который якобы находится в Беларуси на лечении и которого подозревают в государственной измене.

Об этом в ответ на запрос "Укринформа" сообщили в управлении Аппарата украинского парламента.

"Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины в рамках компетенции сообщается, что листок нетрудоспособности народного депутата Украины Козака Тараса Романовича в указанное Управление не поступал", — говорится в ответе.

не подтвердила информацию о том, что подозреваемый в государственной измене нардеп Стоит отметить, что в конце мая генеральный прокурор Ирина Венедиктовао том, что подозреваемый в государственной измене нардеп Тарас Козак находится сейчас в Беларуси на лечении. В то же время она не уточнила, где сейчас находится нардеп.

Напомним:

в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука — Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK.

против "правой руки" Виктора Медведчука — Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK. 11 мая ему, как и Медведчуку, объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. 20 мая Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Козака .

. Ранее Медведчук сообщал, что Тарас Козак находится на лечении в Беларуси. Но журналисты "Схем" установили, что Козак вылетел в РФ на самолете, которым пользуется белорусский олигарх.

Генеральный прокурор Украины прокомментировала участие Петра Порошенко в деле Медведчука и Козака

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