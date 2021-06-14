В Раде сообщили, что нардеп Козак, который якобы лечится в Беларуси, листок нетрудоспособности не предоставлял

Ранее Венедиктова опровергла информацию о пребывании "правой руки" Медведчука на лечении в Беларуси.
В Верховную Раду Украины не поступал больничный лист нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который якобы находится в Беларуси на лечении и которого подозревают в государственной измене.
Об этом в ответ на запрос "Укринформа" сообщили в управлении Аппарата украинского парламента.
"Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины в рамках компетенции сообщается, что листок нетрудоспособности народного депутата Украины Козака Тараса Романовича в указанное Управление не поступал", — говорится в ответе.
Напомним:
- в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука — Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK.
- 11 мая ему, как и Медведчуку, объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
- 20 мая Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Козака.
- Ранее Медведчук сообщал, что Тарас Козак находится на лечении в Беларуси. Но журналисты "Схем" установили, что Козак вылетел в РФ на самолете, которым пользуется белорусский олигарх.