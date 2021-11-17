В Раде сообщили, когда нардепы будут голосовать за тысячу от Зеленского вакцинированным

В Раде сообщили, когда нардепы будут голосовать за тысячу от Зеленского вакцинированным

По его словам, в этом законопроекте будет много правок.

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу выплаты тысячи гривен украинцам, которые прошли полный курс прививки от COVID-19. За этот законопроект народные депутаты могут проголосовать в первом чтении уже на этой неделе — 18 ноября.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в кулуарах парламента.

"Это может случиться при условии, что сегодня, 17 ноября, на рассмотрение документа соберется профильный комитет. С первым голосованием проблем не будет", — сказал Корниенко.

По мнению Корниенко, во время второго чтения будет много поправок – так называемый "поправочный спам". Тогда народные депутаты будут с этим работать в комитете и в зале парламента. Корниенко отметил, что порядок будут разрабатываться профильными министерствами.

Ранее Шмигаль назвал условия и сроки действия программы. Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.

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