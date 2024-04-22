В Раде сообщили, когда закон о мобилизации заработает полностью и даст эффект

По словам Вениславского, летом точно еще не будет ощутимого количественного эффекта от нового закона о мобилизации.
Новый закон о мобилизации в Украине полностью заработает осенью и на тот момент уже должен "дать эффект".
Об этом нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал изданию "РБК-Украина".
В публикации отмечается, что по замыслу авторов закона о мобилизации и законопроекта о наказаниях за нарушение мобилизации и военного учета, эти документы должны предоставить реальную картину мобресурса в Украине и ввести более строгие наказания для тех, кто не обновляет свои военно-учетные данные или уклоняется от призыва.
Также, благодаря принятию закона о мобилизации, планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК и СП. Это для того, чтобы инциденты, когда людей отлавливают на улицах, остались историями.
Вениславский прокомментировал, когда эти документы дадут результат на практике.
"Летом количественный эффект от нового закона о мобилизации точно еще не будет ощутим. По оценкам, которые звучали в нашем комитете, фактически этот закон может заработать где-то через полгода — на тот момент он уже даст такой эффект. То есть где-то на середину-конец осени у нас уже будет полностью работающий закон", – высказал мнение народный избранник.
Напомним, новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. ТСН.ua разобрал основные нормы документа и введенные изменения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые правила мобилизации – уже 18 мая!
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