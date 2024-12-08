В Раде сообщили, планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст до 18-20 лет

Никакие законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет — ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности не рассматривают.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, передает "РБК-Украина".

Законопроектов или предложений по внесению изменений в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации граждане Украины до достижения ими 25-летнего возраста, на рассмотрение Комитета по нацбезопасности не поступало.

Федор Вениславский отметил, что в ВР не рассматривают и принудительную мобилизацию женщин, военнообязанных или ставших ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

По действующему сегодня правовому регулированию женщины, военнообязанные, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации исключительно по добровольному согласию.

"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы – это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", – добавил Вениславский.

Напомним, как писали ранее западные СМИ, в частности The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с усилением давления со стороны США, чтобы направить больше молодых людей на передовую.

Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин отрицал подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет.

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