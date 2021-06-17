В Раде возникла драка из-за слов о "расстреле ОПЗЖ": видео

Председатель парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.

В Верховной Раде во время заседание 17 июля нардепы устроили драку.

Все началось из-за слов "Слуги народа" Никиты Потураева о том, что "сожалеет, что ОПЗЖ не расстреливают".

"Нас спросили, когда закончится эпоха бедности. Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию (ред. — речь идет об ОПЗЖ), состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно, и уничтожать вас политически", — заявил Потураев.

На это очень эмоционально отреагировал нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который и спровоцировал драку. После чего к трибуне парламента сбежались и его однопартийцы. В ответ на эти действия к трибуне подошли и депутаты фракции "Слуга народа", чтобы поддержать своего коллегу Потураева. Возле трибуны началась потасовка. Стоит отметить, что во время потасовки народные избранники от оскорбленной фракции ОПЗЖ нецензурно ругались.

В Раде нардепы устроили драку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку