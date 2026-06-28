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В Раде забили тревогу из-за возможных ударов РФ: что может оказаться под угрозой
По словам Нагорняка, решающее значение будет иметь эффективность противовоздушной обороны.
Самым большим риском для крупных украинских городов во время отопительного сезона могут стать удары России по теплоэлектроцентралям.
Такое мнение высказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк в эфире «Киев 24».
По словам депутата, именно теплоэлектроцентрали обеспечивают теплоснабжение крупных городов, однако защитить их инженерными сооружениями практически невозможно.
«Сегодня наибольший риск в больших городах — это теплоэлектроцентрали. Это именно те объекты, которые отвечают за теплоснабжение городов. По сути это объекты, которые практически невозможно защитить железобетонным саркофагом», — сказал Нагорняк.
Депутат подчеркнул, что главным способом защиты критической инфраструктуры остается эффективная противовоздушная оборона.
«Нужно больше противовоздушной обороны, больше нужно ракет к Patriot для того, чтобы сбивать баллистику», — заявил он.
По словам Нагорняка, в последнее время российские войска снова пытаются применять баллистическое вооружение для ударов по Киеву.
«Мы видим, что в последние дни враг снова и снова пытается баллистикой бить по Киеву. Дай Бог, чтобы у нас было больше ракет, чтобы мы могли сбивать баллистику на подходе к нашим крупным городам», — подытожил народный депутат.
По мнению Нагорняка, дальнейшее течение отопительного сезона будет в значительной степени зависеть от интенсивности атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру и возможностей украинского ПВО эффективно их отражать.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, сколько могут занять отключение света в Украине и назвал другую цифру. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Украине летом возможны отключения электроэнергии продолжительностью около 2-3 часов в сутки, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре и прифронтовых регионах.
Также в Киеве 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии по команде НЭК «Укрэнерго». Ограничения действовали на левом берегу столицы. В ДТЭК отмечалось, что такие меры применялись для стабилизации работы энергосистемы в условиях повышенной нагрузки или дефицита мощности.