В Раде заблокировали парламентскую трибуну: какие причины и последствия

Заседание Верховной Рады закрыть 10 января. Дело в том, что из-за вопроса об увольнении Марьяны Безуглой нардепы заблокировали парламентскую трибуну.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Речь шла о вынесении на повестку дня постановления об освобождении Безуглой от должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.

"В результате закрыли заседание, чтобы не выносить постановление по Марьяне. Там куча важных вопросов в повестке дня было, но… Операция: "спасти рядового Райна", переносится на следующее заседание", – отметил Железняк.

Напомним, сандальный проект о мобилизации наспех отправляется на голосование.

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