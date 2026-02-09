В Раде заговорили о региональных "перекосах" в работе ТЦК: Лубинец назвал проблемные области

Дмитрий Лубинец / © twitter.com

Нарушения со стороны ТЦК и СП имеют региональные отличия и часто зависят от руководства на местах. Больше жалоб раньше поступало из Тернопольщины, в то же время Хмельнитчина демонстрирует пример соблюдения закона. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе обсуждения в парламенте.

Омбудсмен сообщил, что его офис ежемесячно анализирует жалобы на действия ТЦК в регионе. По его словам, масштабы нарушений в значительной степени зависят от руководителя областного ТЦК и СП.

"Это напрямую зависит от руководителя областного ТЦК и СП. У нас есть области с лучшими показателями, а есть те, где ситуация была критической", - отметил Лубинец.

Худшая ситуация, по словам омбудсмена, некоторое время фиксировалась на Тернопольщине. Причиной стало привлечение к мобилизационным мерам военных из частей, не являющихся работниками ТЦК.

"В Тернопольском регионе был запущен пилот, где военным частям разрешили самостоятельно проводить мобилизационные мероприятия. Это автоматически вылилось в десятки обращений ежедневно", – пояснил Лубинец.

Примером же относительно корректной работы омбудсмен назвал Хмельницкую область.

"Если в отдельном регионе можно проводить мобилизационные процессы с четким соблюдением законодательства и без грубых нарушений прав граждан, то эти практики следует распространять между регионами", - подчеркнул он.

В то же время Лубинец привел пример грубых нарушений в Харьковской области, где, по его словам, не только не допустили адвоката, но и нанесли ему телесные повреждения.

"В Харьковском регионе был случай, когда адвокату сломали ногу. Мы фиксируем отдельные обращения от адвокатского сообщества", - заявил омбудсмен.

По словам Лубинца, официальные жалобы в его офис не отражают реальных масштабов проблемы, ведь многие граждане обращаются напрямую в полицию или адвокатов.

"Мы дополнительно фиксируем еще не менее 5-5,5 тысяч обращений на основании публикаций в СМИ и соцсетях. Но даже эти цифры не показывают полную картину", - отметил он.

Также сообщается, что в отношении событий в Тернопольской области открыт ряд уголовных производств, задержаны военнослужащие.

Ранее мы писали, что усиление мобилизационных мероприятий в Украине все чаще приводит к ситуациям, когда стандартная проверка документов или остановка автомобиля перерастает в принудительную доставку мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Узнайте, при каких условиях полиция имеет право принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК, разрешено ли применение наручников и ограничения связи - разъяснение военного юриста.