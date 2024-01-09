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В Раде зарегистрировали пять вариантов законопроекта о мобилизации – нардеп рассказал подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Раде зарегистрировали пять вариантов законопроекта о мобилизации – нардеп рассказал подробности

Ярослав Железняк / Фото: УНИАН

Сейчас идет закрытое обсуждение законопроекта о мобилизации.

В Верховной Раде по состоянию на утро вторника, 9 января, зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации – одна правительственная и четыре альтернативных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на комитете", — рассказал он.

Варианты законопроекта о мобилизации / © Ярослав Железняк / Facebook
Варианты законопроекта о мобилизации / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Нардеп также добавил, что сейчас идет закрытое обсуждение законопроекта о мобилизации у спикера Рады Руслана Стефанчука с фракциями.

"На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. При том, до сих пор неизвестно каким оно будет", — резюмировал Железняк.

Напомним, глава комитета указала на главные коррупционные риски со стороны ТЦК в новом законопроекте о мобилизации.

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