В Раде зарегистрировали пять вариантов законопроекта о мобилизации – нардеп рассказал подробности

Сейчас идет закрытое обсуждение законопроекта о мобилизации.
В Верховной Раде по состоянию на утро вторника, 9 января, зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации – одна правительственная и четыре альтернативных.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на комитете", — рассказал он.
Нардеп также добавил, что сейчас идет закрытое обсуждение законопроекта о мобилизации у спикера Рады Руслана Стефанчука с фракциями.
"На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. При том, до сих пор неизвестно каким оно будет", — резюмировал Железняк.
Напомним, глава комитета указала на главные коррупционные риски со стороны ТЦК в новом законопроекте о мобилизации.
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