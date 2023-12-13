В Раде зарегистрировали законопроект о лоббировании — последний на пути к переговорам о вступлении в ЕС

В Верховной Раде 13 декабря зарегистрировали правительственный законопроект "О добродетельном лоббировании", направленный на реализацию рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Отсутствие законодательного регулирования лоббирования на сегодняшний день признано проблемой, требующей решения, в ряде нормативно-правовых актов, а также рекомендуется международными организациями, членом которых является Украина.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона, в частности, предлагает определить:

терминологию в области лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

правила нравственного поведения субъектов лоббирования;

создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции;

порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр прозрачности;

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.

Целью принятия этого законопроекта является "обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью".

Напомним, президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина почти полностью выполнила рекомендации Европейской комиссии по преобразованиям на пути к членству в Евросоюзе.

Она напомнила, что Верховная Рада Украины приняла два антикоррупционных закона – по увеличению численности НАБУ и по декларированию активов, а также внесла приложения к законодательству о национальных меньшинствах, чтобы выполнить оставшиеся рекомендации Венецианской комиссии.

Помимо этого фон дер Ляйен добавила, что украинские власти уже предложили новый закон о лоббизме, который имеет целью ограничить влияние олигархов и выполнить последнюю рекомендацию Европейской комиссии.

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