В Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным: депутат обнародовал детали

Законопроект должен способствовать тому, чтобы опытные и профессиональные воины хотели остаться в рядах сил обороны даже после получения права на демобилизацию или завершение контракта.

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы" (№11012), которым предусмотрен ряд доплат и льгот для военных ВСУ.

Об этом инициатор проекта закона, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") сообщил в Facebook.

"Будущее Украины сегодня зависит от сильной и боеспособной армии. Мы должны позаботиться о том, чтобы опытные и профессиональные воины, стоящие на защите государства, хотели остаться в рядах Сил обороны даже после получения права на демобилизацию или завершения контракта. А призывники – прошли надлежащую подготовку к службе в войске", – отметил Костенко.

Секретарь парламентского комитета подчеркнул, что сейчас Украине необходима трансформация "от армии мобилизованных – до армии профессиональных мотивированных военнослужащих". Для этого, по его мнению, украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий.

"В центре внимания — непосредственные участники боевых действий. Именно поэтому я запускаю дискуссию и предлагаю соответствующие изменения в законодательство. Буду призывать коллег поддержать в первом чтении законопроект №11012 и предоставить свои предложения ко второму", – отметил он.

Костенко надеется, что к дискуссии вокруг законопроекта присоединятся представители Кабинета министров и Офиса президента.

"Такие вопросы должны объединять все политические силы. Мою инициативу уже поддержало более 70 народных депутатов из разных фракций. Поэтому буду призывать всех представителей разных ветвей власти сделать этот вопрос одним из приоритетных, поработать вместе, и наконец принять закон для тех, кто "на нуле и в посадках", – подчеркнул секретарь Комитета ВР.

Отметим, что Министерство обороны запустило сайт со всеми деталями денежного довольствия и социальной защиты военных. На нем есть калькулятор, где можно самому сосчитать свое денежное довольствие.

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