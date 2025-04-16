ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

В Раде заявили, что могут скорее отменить военное положение: какое условие

Нардеп Чернев объяснил, почему нельзя отменять военное положение.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Раде заявили, что могут скорее отменить военное положение: какое условие

© Getty Images

Военное положение в Украине, несмотря на решение Верховной Рады , может быть отменено раньше, если удастся закончить войну.

Об этом заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«Продолжение на 90 дней не означает, что это будет 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то абсолютно понятно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение 90 дней», — отметил Чернев.

Нардеп объяснил, почему нельзя отменять военное положение.

«Прекращение военного положения в Украине приведет к изменению функционирования наших военно-гражданских администраций, изменению функционирования государственного аппарата, изменению финансирования нашей армии. И фактически это будет означать капитуляцию для нашего врага, и для наших партнеров, которым не будет смысла поддерживать Украину, потому что та сама признала, что военного положения уже нет», — говорит Чернев.

Ранее в Офисе президента рассказали, возможны ли выборы и отмена военного положения на время предполагаемого 30-дневного перемирия.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie