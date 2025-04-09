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- Украина
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В Раде заявили, что суды массово отменяют штрафы от ТЦК: какая причина
В массовой отмене штрафов от ТЦК Бакумов обвинил Минобороны.
Украинские суды массово отменяют штрафы от ТЦК и СП за нарушение правил военного учета. Все из-за недоработки Министерства обороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных.
Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, сообщает «Телеграф».
Бакумов рассказал, что Минобороны и Генеральный штаб ВСУ предлагали накладывть на граждан штрафы в размере около 150 тыс. грн. Но суды отменяют эти штрафы, поскольку даже если военнообязанные не сообщают свои данные ТЦК, то государство и так владеет информацией о военнообязанных из открытых реестров.
«Если государство владеет определенными данными, то зачем вы за те данные, которые не сообщены военнообязанным, стоящим на учете государства, будете применять меры административного взыскания?» — сказал нардеп.
«Если нет коммуникации Минобороны с другими государственными реестрами, то это вопрос к Минобороны, а не к гражданам Украины, военнообязанным. Пусть Министерство обороны поднимет свою пятую точку и договорится о порядке обмена информацией с держателями других государственных реестров», — добавил Бакумов.
Он добавил — если же в каком-то конкретном подразделении ТЦК не было информации, потому что кто-то недоработал, недоделал запрос, тогда это вопрос к ним.
«Поэтому та практика, которая складывается в украинских судах, что 90% штрафов отменяется — это вопрос к качеству административного материала«, — сказал политик.
К слову, в конце марта Министерство юстиции сообщило, что на то время за нарушение правил мобилизации были заблокированы счета 26 тыс. украинцев.