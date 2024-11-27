В Раде заявили, что в настоящее время снижение мобилизационного возраста рассматриваться не будет

Россия наращивает мобилизацию за счет больших выплат и списания кредитов, поэтому Украина не может пойти на снижение мобилизационного возраста.

В Верховной Раде пока не планируют рассматривать законопроект, который снизит верхний предел возраста для мобилизации мужчин с 60 лет до 55.

Об этом заявил член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Федор Вениславский, передает " Украинское радио ".

Он заявил, что сейчас сложно говорить о законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан, которые могут быть мобилизованными.

Вениславский заявил, что враг наоборот наращивает мобилизационные потуги и поощряет граждан и в денежной форме, а также путем списания задолженностей по кредитам. Все это делает Росси для увеличения численности собственной армии.

"Поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрен даже в первом чтении", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что "нет оснований" говорить, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что выезд за границу могут не разрешить даже после отмены военного положения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Раду внесли законопроект о демобилизации военных в возрасте до 25 лет.

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