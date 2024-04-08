В Раде заявили, что вскоре ТЦК получат данные о мужчинах из государственных реестров

Законодательная база уже создана и вопросы остаются только "до конкретных исполнителей".

В Верховной Раде заявили, что Территориальные центры комплектования ( ТЦК ) через несколько месяцев получат данные о мужчинах от 17-60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах.

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Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель председателя Комитета парламента по антикоррупционной политике Елена Мошенец.

Она заявила, что в течение нескольких месяцев этот процесс станет эффективным.

"Ведь мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства", — сказала Мошенец.

Кроме того, представитель "Слугам народа" заявила, что законодательная база уже создана и вопросы остаются только "к конкретным исполнителям".

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "разнесли" законопроект об ответственности за неявку по повестке или на медосмотр.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский подверг критике Раду из-за затягивания нового закона о мобилизации.

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