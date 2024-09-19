В Раде заявили о недостаточном качестве мобилизованных и объяснили причины

В частности, негативно сказывается то, что часто учебный процесс мобилизованных приходится сокращать из-за неспособности "переварить" такое большое количество людей.

В Украине существенно возросло количество людей, которые сейчас мобилизуются, однако качество военнослужащих не является достаточным для нужд ВСУ.

Об этом народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин сказал в интервью изданию "Украинская правда".

"Количество людей, которые сейчас мобилизуются, существенно возросло, но качество военнослужащих не является достаточным для нужд ВСУ. Это связано с двумя причинами. Во-первых, мобилизуют много немолодых людей, а, во-вторых, у нас все еще достаточно низкий уровень подготовки", – рассказал нардеп.

Также читайте Боец Третьей штурмовой заявил о "ху*вой" работе ТЦК и назвал причину

Он объяснил, что с одной стороны у Украины нет возможности "переварить" большое количество мобилизованных, поэтому часто учебный процесс приходится сокращать. Это приходится делать "даже там, где обучение проходит профессионально. А профессионально оно происходит далеко не везде".

Рахманин также высказался относительно вопроса возвращения украинских мужчин из-за границы. По его словам, в ВСУ не верят, что этих людей удастся привлечь в армию.

"Я общался с представителями Генерального штаба, и они не очень рассчитывают на этих людей. Они не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-то политическое решение. Я думаю, что сегодня это больше разговоры, чем реальная перспектива", – сказал член парламентского комитета по безопасности.

Он добавил, что все желающие защищать Украину уже приехали из-за границы. Остальные не приедут и найдут возможность уклониться от этого.

"Возможно, надо менять точку зрения этих людей с помощью какой-то специальной коммуникации. Я не очень в это верю, но, возможно, для этого нужно использовать диаспору, дипломатов, политиков других стран, которые нам сочувствуют, которые нам помогают", — предположил нардеп.

К слову, накануне о недостаточной подготовке мобилизованных заявила нардепка Марьяна Безуглая. По ее словам, учебные центры "не хотят заполнить реальным содержанием" 45 дней подготовки, "а потом наши люди гибнут необученными или бегут из-за страха".

Читайте также: