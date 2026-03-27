- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 553
- Время на прочтение
- 2 мин
В Раде заявили о повестках в «Дії»: в сервисе ответили
Депутат Юлия Яцик предположила, что повестки могут приходить в «Дії».
Министерство цифровой трансформации не рассматривает и не планирует внедрять электронные повестки в «Дії».
Об этом сообщили в Телеграмм-канале сервиса утром 27 марта.
«Повесток в „Дії“ не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем», — сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг.
Повестки в «Дії» — заявление нардепа
Накануне народный депутат Юлия Яцик в эфире «Апостроф TV» заявила, что отправку повесток в «Дії» рассматривают как «одно из направлений реформы Территориальных центров комплектования и соцподдержки и усиления мобилизации».
«Я думаю, что подтягивание этих ресурсов, военно-учетных документов, отправка повесток в „Дії“ — это будет одним из направлений реформы ТЦК и усиление мобилизации», — высказалась парламентар.
Повестки в «Дії» — позиция Минцифры
Несколько дней назад и. министра цифровой трансформации Александр Борняков высказался, что внедрение электронных повесток в «Дії» не планируется.
«Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в „Дії“, ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной», — заявил он в интервью SPEKA.
Позицию министерства Борняков объясняет тем, что «Дію» создавали как инструмент удобного государства-партнера. Впрочем, если превратить ее «в механизм принуждения», то это, подчеркнул чиновник, «взорвет доверие миллионов пользователей».
«В сфере обороны наш фокус другой — мы стремимся минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит», — добавил и.о. руководителя Минцифры.
Напомним, в марте в Украине появилась возможность бронирования работников с активным бронированием без пауз в «Дії». Цель нововведения — дать оборонным предприятиям возможность не тратить попусту время на бюрократию и быстрее нанимать людей, которые будут приносить пользу фронту. Такое временное бронирование предоставляется на срок до 45 дней.