В Радушном от удара РФ пострадала еще одна семья: соседи вытащили из-под завалов двух братьев

«Спасли подушки»: трогательная история спасения двух братьев под Кривым Рогом

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В Радушном под Кривым Рогом от российского удара, кроме семьи Вороновых, пострадала семья Жуковых. Правда, последним повезло, несмотря на разрушенный дом, они остались живы.

Об этом пишет местное издание «Свои. Кривой Рог».

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Под завалами оказались двое детей — 15-летний Влад и 6-летний Саша. Соседка Жуковых, Наталья рассказала, как они спасли детей.

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«Был взрыв. Мы выбежали на улицу, начали проверять, все ли живы, кому нужна помощь. Бежали прямо по улице, проверяли каждый дом. Увидели взорванный дом. Мы подбежали, начали разгребать завалы. Разбрасывали крышу, достали старшего. Меньший был еще ниже под кроватью. Потому что кровать была двухъярусная. Пока доставали, загорелся дом. Все соседи начали с ведрами тушить дом. Пламя было высоким, еще и газ. Пока приехали все службы, мы смогли раскопать двоих детей. А 8 детишек и родителей (очевидно, речь идет о семье Вороновых — Ред.) ходили слушали, но никто не отзывался», — отметила Наталья.

Сергей Жуков рассказал журналистам о состоянии спасенных сыновей и жены. По его словам, детей уже отпустили из больницы.

У старшего, 15-летнего Владислава, осколок в руке. У младшего, 6-летнего Саши — травма шеи, царапины.

«Его спасли подушки. Он любил облажиться ими. И когда все это произошло, сыновей сбросило с двухъярусной кровати, младшего накрыло подушками и матрасом. А сверху был старший. Мы их отправили к родственникам, дома нет. У жены обломки в ногах, пол пятки нет, но она у меня умничка», — отметил отец семьи.

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По его словам, дом, где они проживали, восстановлению не подлежит.

Удар по Радушному — что известно

Напомним, в Радушном в Криворожском районе Днепропетровской области 30 июля в результате российского массированного удара погибли все члены многодетной семьи.

Артем и Елена Вороновы вместе с семью младшими детьми и внуком были дома в момент удара российской ракеты в Радушном.

По состоянию на данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей.

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Судьба еще пятерых детей устанавливается, но шансов, что они уцелели, нет. Поскольку под завалами были обнаружены фрагменты человеческих тел, вероятно, их еще не идентифицировали. От самого дома Вороновых ничего не осталось.

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