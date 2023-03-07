В Раду подали законопроект, позволяющий регистрировать однополые партнерства: детали

Целью законопроекта является помочь парам, в том числе однополым, определить вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти партнера или партнерши.

В Верховную Раду подали законопроект о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые партнерства.

Об этом рассказала народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.

По ее словам, над законопроектом 9 месяцев работали общественные организации "ЛГБТ военные за равные права" и "Точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA".

Совсун объяснила, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

"Я могла бы сказать, что этого от нас требуют западные союзники — и это правда, требуют. Но меня побудило зарегистрировать законопроект другой — я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество, мы исправим большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных. Это доказывают опрос: 56% украинцев полностью и скорее соглашаются, что ЛГБТ люди должны иметь право на гражданские партнерства", — отметила нардепка.

Фото: facebook/Инна Совсун

Совсун напомнила, что в разных подразделениях, видах и родах войск Украину защищают ЛГБТ украинцы и украинки, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем наравне с другими. Она привела самые распространенные истории, с которыми сталкиваются такие защитники:

"Мого друга военного не пускают к его парню в реанимацию, ведь они не родственники";

"Если по какой-то причине я захочу переписать свое имущество на своего партнера, я этого сделать не смогу, потому что он мне никем не является";

"Сейчас для меня очень актуальна легализация однополых отношений, потому что если я вернусь домой "200", то мой партнер не сможет даже меня похоронить".

Напомним, что однополая пара подала в "Дії" заявку на брак.

В августе прошлого года более 25 тысяч украинцев подписали петицию о легализации однополых браков. В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что для легализации однополых браков нужно менять Конституцию, а во время военного положения это сделать невозможно.

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