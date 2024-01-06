Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Раду внесли постановление о снятии Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
357
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Раду внесли постановление о снятии Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета

Народная депутат Марьяна Безуглая/Фото: Facebook-страница Безуглой

Марьяну Безуглую могут официально отозвать с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности.

В Верховную Раду Украины внесли постановление об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом стало известно из постановления №10391.

Постановление было зарегистрировано в парламенте в субботу, 6 января. Среди инициаторов постановления члены Комитета по нацбезопасности, в частности, и его глава – нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич.

В проекте постановления и пояснительной записке говорится, что Безуглую хотят отозвать с должности заместителя председателя оборонного комитета из-за "обстоятельств, исключающих исполнение ею своих обязанностей".

Напомним, народную депутатку от партии "Слуга народа" Марианну Безуглую 5 января отозвали с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности.

Скандалы вокруг Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклонистов и т.д.

В частности, ранее нардеп Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, чем "нарвалась" на критику соцсетей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
357
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация